AFP: число жертв теракта в церкви в Дамаске возросло до 20

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Порядка 20 человек погибли и 52 получили ранения в результате теракта в христианской церкви в восточной части Дамаска. Об этом сообщает агентство AFP.

Совершивший нападение террорист входил в состав террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ), передает агентство SANA со ссылкой на заявление МВД Сирии.

Уточняется, что боевик ворвался в церковь святого Илии в районе Дувейла, открыл огонь и привел в действие бомбу.

Инцидент произошел вечером 22 июня. СМИ сообщили, что террорист-смертник в церкви привел в действие взрывное устройство.

Нападение было совершено в квартале Дувейла, где проживает христианское население. Полиция оцепила район происшествия.