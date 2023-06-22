ФСБ и МВД вскрыли канал незаконной миграции иностранцев в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Силовики российской ФСБ совместно с МВД пресекли канал легализации иностранцев в России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечен канал незаконной миграции в форме легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого правоохранители задержали организатора противоправной деятельности и его пособников.

22 июня стало известно, что силовики задержали в Мелитополе диверсантов Службы безопасности Украины, которые осуществили покушение на должностных лиц. Кроме того, они планировали теракт на железной дороге.

ФСБ задержала злоумышленников, когда они доставали из схрона самодельное взрывное устройство перед его закладкой на железнодорожные пути.