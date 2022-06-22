Московские спасатели вытащили тонувшую женщину из озера Белое

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Спасатели вытащили на Белом озере в районе Косино-Ухтомский тонувшую в 100 метрах от берега женщину, сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Днем, 22 июня, патрулируя озеро Белое, спасатели поисково-спасательной станции "Косино" заметили, как переплывавшая акваторию женщина скрылась под водой и не вынырнула на поверхность", – отметили в департаменте.

Уточняется, что пострадавшая были доставлена на поисково-спасательную станцию, где получила первую помощь. Женщине также была оказана необходимая медпомощь бригадой скорой помощи, однако от госпитализации она отказалась.

В департаменте добавили, что наряд полиции провел с женщиной профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили из Строгинского затона двух человек в 20 метрах от берега. Пострадавшие были доставлены на берег и получили первую помощь, при этом от дальнейшей госпитализации они отказались. Спасатели в сопровождении родственников отпустили молодых людей домой.