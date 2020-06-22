Тело темнокожего мужчины нашли в Сходненском канале Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело темнокожего мужчины найдено в Сходненском канале Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

По данным источника, труп был обнаружен вблизи Восточного моста по улице Малая Набережная. Находку сделали водолазы.

"Водолазами ПСВО МГПСС на водных объектах извлечен утонувший мужчина, темнокожий", – сообщил представитель экстренных служб.

Он добавил, что тело погибшего было передано сотрудникам полиции.

Ранее ребенок утонул в водоеме на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в столичном районе Теплый Стан.