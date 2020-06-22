В челябинском онкоцентре зафиксировали очаг заражения COVID-19

11:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины выявили 83 случая коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
В Минздраве региона сообщили о закрытии нескольких отделений медучреждения: противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение.
Пациентов выписали, при этом они остаются под ежедневным наблюдением врачей. Медицинские сотрудники отстранены от работы. На территории больницы провели все санитарно-гигиенические мероприятия.
Сейчас совместная комиссия Роспотребнадзора и представителей Минздрава области проводят эпидрасследование.
За последние сутки в России выявили 7 600 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 473 случая не имели клинических проявлений болезни.
COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 592 280 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 95 человек, за весь период – 8 206 человек. За сутки вылечилось 4 705 пациентов, за все время – 344 416.
Как развивается ситуация с коронавирусом в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: