В челябинском онкоцентре зафиксировали очаг заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины выявили 83 случая коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

В Минздраве региона сообщили о закрытии нескольких отделений медучреждения: противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение.

Пациентов выписали, при этом они остаются под ежедневным наблюдением врачей. Медицинские сотрудники отстранены от работы. На территории больницы провели все санитарно-гигиенические мероприятия.

Сейчас совместная комиссия Роспотребнадзора и представителей Минздрава области проводят эпидрасследование.

За последние сутки в России выявили 7 600 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 473 случая не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 592 280 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 95 человек, за весь период – 8 206 человек. За сутки вылечилось 4 705 пациентов, за все время – 344 416.