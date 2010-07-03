Ребенок получил ранение во время обстрела территории ДНР

В Горловке ребенок получил ранение во время обстрела украинскими военными территории самопровозглошенной Донецкой народной республики, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

По его словам, в микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка. На место происшествия выехали представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ДНР сообщали, что за прошедшие сутки Украина 16 раз нарушила режим прекращения огня в ДНР.

19 июня украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка. Было выпущено 110 снарядов калибра 122 миллиметра и 52 мины калибра 120 миллиметров.