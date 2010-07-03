СК начал проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве

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Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка на берегу реки в районе Лихоборской набережной, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГСУ Следственного комитета.

Тело новорожденной девочки нашли днем 22 июня. По предварительным данным, смерть младенца наступила несколько часов назад.

На набережной в Москве нашли тело новорожденного младенца



Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также следователи устанавливают родителей новорожденной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.