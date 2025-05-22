The Thaiger: в Таиланде рыбак выловил бочку с человеческими останками

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Пластиковая бочка с останками мужчины была выловлена мужчиной во время рыбалки в Таиланде. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Thaiger.

По данным издания, рыбак почувствовал запах разложения из бочки, поэтому вызвал сотрудников полиции. В результате правоохранители обнаружили тело 50-летнего мужчины со следами огнестрельного ранения и тяжелой травмой черепа.

Личность погибшего полицейским пока не удалось определить, в том числе по причине того, что в близлежащих районах не фиксировалось информации о пропажах.

Водохранилище находится на стыке трех провинций – Накхонсаван, Пхетчабун и Лопбури. Правоохранители предполагают, что совершившие преступление злоумышленники выбрали именно это место, чтобы запутать расследование и скрыть следы.

Ранее в Мексике на границе штатов Пуэбла и Оахака были найдены останки девятерых студентов, которые пропали на каникулах. По данным СМИ, студенты передвигались на автомобиле в штат Оахака, где планировали пляжный отдых.

Их машина попала на камеру видеонаблюдения недалеко от города Атлиско, который расположен в 145 километрах к западу от места, где позже были найдены части тел. Останки были обнаружены в багажнике брошенного автомобиля на обочине шоссе. Машина была покрыта брезентом, рядом неизвестные оставили сумку с восемью парами рук.

