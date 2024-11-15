People: в США дети год жили в одном доме с останками их брата из-за матери

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В американском штате Техас женщина оставила своих детей в доме, где лежал их бездыханный брат, сообщает People.

В конце 2020 года муж Глории Уильямс до смерти избил ее восьмилетнего сына. Братья и сестры ребенка рассказали, что несколько месяцев мать оставалась в доме с останками мальчика, а потом накрыла его одеялом и сбежала.

По данным СМИ, в октябре 2021 года старший из братьев, 15-летний Уильямс, позвонил в полицию и рассказал, что уже год в одной из комнат их дома разлагается его брат. На место прибыли полицейские, которые действительно нашли в доме останки ребенка. Более того, остальные дети жили в ужасных условиях. В доме не было ни мебели, ни мест для сна. На полу лежал грязный ковер, а по комнатам бегали тараканы и летали мухи.

В апреле текущего года супруга Глории приговорили к пожизненному заключению, а в октябре женщина призналась в том, что потворствовала избиению сына и оставила своих детей. Ее приговорили к 50 годам тюрьмы.

Ранее останки женщины, которая умерла примерно три месяца назад, были найдены на северо-востоке Москвы. Мумифицированное тело обнаружили в одном из домов на Северном бульваре после того, как оперативникам поступила информация от коммунальных служб о вскрытии двери в квартиру для устранения протечки.

Аналогичная ситуация произошла в квартире на проспекте Вернадского в середине августа. Мумифицированное тело женщины 1947 года рождения направили в морг для установления причины и давности смерти.