Три машины столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы, один из автомобилей загорелся

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне МКАД в Москве произошло столкновение трех автомобилей, один из которых загорелся. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внешней стороне 37 километра МКАД произошло столкновение трех автомобилей. После столкновения один из автомобилей загорелся. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на внешней стороне МКАД на участке протяженностью четыре километра затруднено движение.

Ранее стало известно, что на Новорижском шоссе полностью сгорел автомобиль. Кадры выложили в Сеть очевидцы.