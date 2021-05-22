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Москва 24

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Происшествия

15:22

Двое детей погибли при пожаре в Мытищах

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу улица Летняя. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

"После локализации пожара были обнаружены тела двух несовершеннолетних девочек 5 и 6 лет", – говорится в сообщении.

На данный момент специалисты проводят комплекс следственных действий, направленный на установление причин и всех обстоятельств происшествия.

Ранее в подмосковном Ступине трехлетний ребенок получил ожоги из-за возгорания в автомобиле, где его на короткое время оставил отец.

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