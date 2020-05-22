Полицейских задержали в Новгородской области за избиение педофила

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Троих сотрудников уголовного розыска города Боровичи Новгородской области задержали по подозрению в избиении жителя Хвойнинского района.

Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, в марте 2019 года сотрудники полиции избили предполагаемого педофила.

В суд направили ходатайство об аресте полицейских. Председатель СК Александр Бастрыкин передал уголовное дело о превышении полномочий в центральный аппарат ведомства.

Ранее в столице задержали сотрудник полиции, который должен был получить 500 тысяч рублей от участника судопроизводства за прекращение расследования.