Психологическую помощь окажут третьему ребенку из воронежской семьи, где убили двоих детей

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Третий ребенок из семьи в Воронежской области, где убили двоих детей, получит психологическую помощь и защиту, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что соответствующим органам даны поручения обеспечить ребенку необходимые условия жизни.

"Глубоко потрясен сегодняшней трагедией в Терновском районе, где, по предварительным данным, мать убила двух своих детей, а помогал ей в этом брат... Правоохранительные органы, безусловно, расследуют все обстоятельства и причины этого нечеловеческого поступка", – говорится в сообщении.

Ранее в квартире в Воронежской области обнаружили тела мальчиков семи и восьми лет с признаками насильственной смерти. Все произошло на улице Микрорайон села Терновка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. В совершении преступления подозреваются 28-летняя мать и ее 32-летний брат.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допрашиваются свидетели, а также проводятся следственные действия с подозреваемыми. В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, а также дана оценка условиям проживания детей.

