Установлена причастность ВСУ к покушению на гражданина РФ в 2017 году

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Министерство государственной безопасности ЛНР установило причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к организации и подрыву автомобиля, повлекшего смерть сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в апреле 2017 года.

"Следствием установлено, что, по замыслу командования ВСУ, организованный террористический акт имел целью физическое устранение гражданина Российской Федерации из числа сотрудников миссии", – сообщается на сайте ведомства.

Ранее министерство государственной безопасности ЛНР задержало двух агентов разведки ГУР украинского Минобороны, которые собирались совершить теракты на территории республики. В конце февраля текущего года группа получила задачу подготовить и осуществить террористический акт на территории нефтебазы в городе Ровеньки.

Агенты были задержаны в Луганске при перевозке оружия и боеприпасов, заранее изъятых в черте города. Они служили в националистической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) с местом дислокации в населенном пункте станица Луганская.