МГБ ЛНР предотвратило теракт в Луганске

17:44
Фото: mgblnr.org
Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики предотвратило теракт в Луганске на месте, где во вторник прошел митинг в честь Дня памяти воинов-интернационалистов. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации агентства, о подозрительном предмете стало известно в 06:30 15 февраля.
"Поступило сообщение от жителя города Луганска об обнаружении в сквере Дружбы народов в мусорной урне предмета, имеющего внешнее сходство с самодельным взрывным устройством", – говорится в сообщении.
Сотрудники МГБ обезвредили устройство.
Ведомство подозревает, что к теракту могут быть причастны диверсионно-разведывательные группы главного управления разведки Минобороны Украины и украинских спецслужб. По мнению МГБ, их главной целью является дестабилизация общественно-политической обстановки в ЛНР.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в России трех агентов украинских спецслужб. Задержанные Зиновий и Игорь Коваль 1974 и 1999 годов рождения прибыли в РФ для сбора информации и проведения фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры.
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