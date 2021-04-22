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Москва 24

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Происшествия

21:25

СК займется делом о хищении 231 тыс руб у правнука Брежнева в Москве

происшествия

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следователи в Москве инициировали передачу уголовного дела по факту мошеннических действий в отношении правнука Леонида Брежнева. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Стало известно, что мужчине позвонил неизвестный и сказал, что с его банковской карты выполняется подозрительная операция. Кроме того, ему нужно перевести деньги на "страховой счет".

"Под влиянием сообщенных ему ложных сведений мужчина перевел мошенникам 231 тысячу рублей", – сообщили в СК.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Для всестороннего выяснения обстоятельств по поручению руководства ГСУ СК РФ по столице перед надзорным ведомством инициировали вопрос об изъятии дела из органов полиции и передаче его сотрудникам СК.

Специалисты проведут комплекс следственных действий и установят все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы полиция задержала женщину, которая подозревается в попытке мошенничества с целью приобретения квартиры по фальшивым документам.

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