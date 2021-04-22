СК в Москве начал проверку после смерти пенсионерки от выпитого средства для мытья полов

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти пожилой женщины в центре Москвы, заявили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 84-летняя москвичка скончалась из-за химических ожогов желудка и пищевода несмотря на усилия врачей.

"Сотрудниками правоохранительных органов было предварительно установлено, что женщина выпила средство для мытья полов по ошибке", – рассказали в СК.

17 апреля в Боткинскую больницу поступила пенсионерка, которая выпила специальное средство для мытья полов, что вызвало химические ожоги органов.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.