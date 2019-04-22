Слухи об осквернении могилы Евгения Осина вандалами опровергли в ГБУ "Ритуал"

Вандалы не нападали на могилу певца Евгения Осина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГБУ "Ритуал".
В пресс-службе рассказали, что накануне могилу исполнителя посещали поклонники. По всей видимости, они не затушили свечи, из-за чего загорелись венки. При этом расположенные рядом захоронения не пострадали.
"В СМИ появились сообщения об акте вандализма и сломанном ограждении, но ограждение на этой могиле пока не установлено", – пояснили представители ГБУ "Ритуал", уточнив, что родственники артиста к ним не обращались.
По словам бывшего директора певца Александра Сидоренко, родственники Осина приедут к могиле утром 23 апреля. Они наведут порядок и заменят крест с мемориальной табличкой.
"С администрацией кладбища родные все обсудят. Думаю, она пойдет нам навстречу и поможет с ликвидацией последствий пожара", – добавил экс-директор исполнителя, пояснив, что в понедельнк кладбище было закрыто из-за пожарной экспертизы.
Ранее Сидоренко предположил, что могила Осина на Троекуровском кладбище могла сгореть из-за неправильно установленной свечи или лампады.
Евгений Осин умер 17 ноября 2018 года на 55-м году жизни. Он является автором песен, среди которых "Восьмое марта", "Таня плюс Володя" и другие.
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