Дочь Осина попала в больницу

17-летнюю дочь Евгения Осина Агнию госпитализировали в Морозовскую больницу. Врачи диагностировали у нее острый тонзиллит, сообщают "Дни.ру".
По мнению поклонников Агнии, причиной ее плохого самочувствия является стресс после смерти отца.
Сама Осина сообщила, что врачи постоянно делают ей уколы и ставят капельницы.
"Не выхожу на связь, поскольку тяжело держать телефон в одной руке и думать, как бы не отвалилась вторая. Аллергия, тонзиллит, температура 38 – совсем не ждала вас в конце апреля в хорошую погоду", – написала Агния Осина в Instagram.
Евгений Осин умер 17 ноября 2018 года на 55-м году жизни в своей московской квартире. Тело обнаружила его сестра, которая не могла ему дозвониться. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.
Среди принесших Осину славу хитов "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя" и другие.
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