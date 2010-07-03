В Шереметьеве на борт не пустили матерящегося пассажира

В аэропорту Шереметьево пассажира не пустили в самолет и привлекли к ответственности за нецензурную брань, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Наряд транспортной полиции вызвали к борту воздушного судна, вылетающего рейсом в Сочи. Причиной стал словесный конфликт, возникший при посадке у трапа самолета между пассажиром и членами экипажа.
Члены экипажа подтвердили, что один из пассажиров прилюдно безадресно выражался нецензурной бранью.
Дебошира доставили в служебное помещение в здании аэропорта, где на него был составлен административный материал по статье "Мелкое хулиганство". Ему назначили штраф в размере 500 рублей.
Накануне в Шереметьеве потеряли, а потом нашли багаж детских хоккейных команд, участвующих в международном турнире "Кубок Газпром нефти". Хоккеисты летели в Сочи с пересадкой в Москве.
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