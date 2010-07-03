В Шереметьеве нашли багаж детских хоккейных команд

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Багаж детских хоккейных команд, потерянный в аэропорту Шереметьево, отправили досылкой в Сочи, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в одном из каналов в Telegram появилась информация о том, что в Шереметьеве потеряли вещи детских хоккейных команд, участвующих в международном турнире "Кубок Газпром нефти". Хоккеисты летели в Сочи с пересадкой в Москве.

В феврале в столичном технопарке создали разработку, которая позволит отслеживать перемещение багажа авиапассажиров. К чемодану на время поездки будет крепиться специальная RFID-метка, передающая данные о его местоположении владельцу через приложение, установленное на мобильный телефон. Производство цифровых меток уже запущено.

По решению Международной ассоциации воздушного транспорта, с 2020 года маркировка багажа во всех аэропортах мира RFID-метками будет обязательной. Аэропорты разных стран уже начали закупать такие чипы и тестировать их.