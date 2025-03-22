Аэропорт Хитроу возобновил работу после пожара на питавшей его подстанции

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Лондонский аэропорт Хитроу возобновил работу в штатном режиме после пожара, произошедшего на подстанции, которая обеспечивала его электроэнергией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

"Мы можем подтвердить, что сегодня Хитроу открыт и может полноценно работать. Сотрудники аэропорта продолжают делать все возможное для оказания помощи пассажирам, чьи планы были нарушены в результате пожара на электроподстанции, находящейся за пределами аэропорта", – сообщили представители авиагавани.

Отмечается, что в терминалах аэропорта в настоящий момент работают сотни дополнительных сотрудников. Кроме того, в расписание были внесены новые рейсы, необходимые, что дополнительно перевезти 10 тысяч пассажиров.

Лондонский аэропорт столкнулся с серьезными перебоями в работе в пятницу, 21 марта. Огонь вспыхнул на подстанции, расположенной примерно в 2,5 километрах от аэропорта. Лондонская пожарная бригада сообщала, что на месте происшествия работали десять машин и около 70 пожарных.

