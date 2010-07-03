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11:17

Более 44 кг наркотиков прятали в гаражном боксе в Москве

происшествия криминал

11:17

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские изъяли крупную партию наркотиков на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранители задержали на Большой Академической улице 51-летнего приезжего. У него был изъят сверток с веществом растительного происхождения массой около 130 граммов. Кроме того, удалось установить еще одного подозреваемого – 31-летнего уроженца одного из государств Закавказья.

Впоследствии полицейские провели обыск в гаражном боксе, располагающемся в Востряковском проезде. Правоохранители обнаружили более 44 килограммов марихуаны и гашиша. Общая стоимость партии наркотиков превышает 34 миллиона рублей.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело о незаконном хранении и сбыте наркотиков. Оба фигуранта заключены под стражу.

11 марта на проспекте Мира был задержан 36-летний приезжий. При обыске его автомобиля полицейские обнаружили около одного килограмма амфетамина. Наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.

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происшествия криминал

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