Более 44 кг наркотиков прятали в гаражном боксе в Москве

Полицейские изъяли крупную партию наркотиков на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Правоохранители задержали на Большой Академической улице 51-летнего приезжего. У него был изъят сверток с веществом растительного происхождения массой около 130 граммов. Кроме того, удалось установить еще одного подозреваемого – 31-летнего уроженца одного из государств Закавказья.
Впоследствии полицейские провели обыск в гаражном боксе, располагающемся в Востряковском проезде. Правоохранители обнаружили более 44 килограммов марихуаны и гашиша. Общая стоимость партии наркотиков превышает 34 миллиона рублей.
Против подозреваемых возбудили уголовное дело о незаконном хранении и сбыте наркотиков. Оба фигуранта заключены под стражу.
11 марта на проспекте Мира был задержан 36-летний приезжий. При обыске его автомобиля полицейские обнаружили около одного килограмма амфетамина. Наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.
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