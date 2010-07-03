Дилер в Италии продавал наркотики с квитанциями

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Полицейские в Италии арестовали юношу, который устроил склад наркотиков в лесу. Оказалось, наркодилер продавал клиентам гашиш и марихуану, заполняя квитанции об оплате с указанием проданного товара.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы, на бланках молодой человек указывал полученную сумму за "передачу наркотического вещества", дату и подпись.

Юношу арестовали в тот момент, когда он в очередной раз отправился в лес к своему складу. Полицейские задержали его после неоднократных сообщений о его подозрительных прогулках в лесной массив. При обыске у него нашли около двух килограммов марихуаны и гашиша, а также список с именами и адресами клиентов.