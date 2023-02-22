Знакомая сбившего детей в Королеве рассказала о происшествии

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Знакомая водителя, который вечером 21 февраля сбил на пешеходном переходе двух детей в Королеве, раскрыла подробности аварии. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам женщины, мужчина, находившийся за рулем автомобиля Nissan, не был пьян, это подтвердила экспертиза. Вечером он возвращался с работы.

Она отметила, что водителя задержали правоохранители. Сейчас ищут адвокатов для его защиты по данному делу.

"Дети выбежали из неосвещенного места на проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. Последствия известны", – добавила женщина.

Знакомая также уточнила, что мужчина в разводе. Она намерена выйти на связь с его близкими, чтобы предложить помощь.

В свою очередь, мать пострадавших детей рассказала, что в момент аварии ее дочь и сын шли от бабушки. Мальчик в настоящее время находится в нейрохирургическом отделении больницы в Люберцах.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Королеве 12-летняя девочка погибла, второго ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Выяснилось, что, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель автомобиля Nissan не снизил скорость и впоследствии в процессе запоздалого экстренного торможения сбил двух детей.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.



Сбившего двух детей в Королеве задержали

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