На Кутузовском проспекте затруднено движение из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Кутузовском проспекте в столице затруднено движение транспорта из-за ДТП, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Уточняется, что в районе дома 41 столкнулись два автомобиля.

"Вследствие столкновения одна из машин перевернулась на бок. На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что движение затруднено по направлению в центр города.

Ранее пять автомобилей столкнулись в районе дома 95 на Варшавском шоссе в Москве. Из-за аварии на участке было затруднено движение в сторону области.

