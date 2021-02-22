Семья из трех человек погибла при пожаре в Тюмени

21:25
Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
Семья из трех человек погибла в результате пожара в квартире девятиэтажного жилого дома в Тюмени. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 17:07 по местному времени (15:07 мск), в 18:20 (16:20 мск) возгорание было полностью ликвидирован, его площадь составила 20 квадратных метров.
"После ликвидации открытого горения были обнаружены тела трех погибших. Это члены семьи – мать, отец и их сын 1980 года рождения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", – рассказали в МЧС.
Там уточнили, что специалисты рассматривают различные версии возникновения возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении.
В региональном управлении Следственного комитета (СК) сообщили, что по факту произошедшего организована проверка.
"Следователи выехали на место происшествия, детей среди погибших нет", – заявили в СК.
Ранее четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в деревне Пешково, которая располагается в Подмосковье.
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