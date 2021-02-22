Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в деревне Пешково, которая располагается в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Огнем было охвачено строение по всей площади. Погибли четыре человека, среди них двое детей", – отметил источник.

Уточняется, что в настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее на юго-западе Москвы в подъезде жилого дома произошел пожар, при котором спасли женщину и ребенка.

На площади 10 квадратных метров загорелся мусор, что привело к сильному задымлению.

