Женщину и ребенка спасли при пожаре в подъезде дома на юго-западе Москвы

21 февраля, 22:13
Фото: Москва 24/Никита Симонов
На юго-западе Москвы в подъезде жилого дома произошел пожар, при котором спасли женщину и ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Пожар произошел на седьмом этаже многоэтажного дома по адресу: Чечерский проезд, дом 44. На площади 10 квадратных метров загорелся мусор, что привело к сильному задымлению. С помощью "Феникса" спасены женщина и ребенок, их осматривают медики", – говорится в сообщении.
Информацию о пожаре также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Там уточнили, что возгорание ликвидировали в 20:55.
Ранее столичная прокуратура начала проверку по факту гибели пятилетнего ребенка при пожаре в частном доме в ТиНАО. Там намерены установить обстоятельства и причины произошедшего, а также выяснить, почему ребенок находился в помещении без взрослых.
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