Прибывший из РФ танкер, перекрывший Босфорский пролив, отбуксирован в Турции – СМИ

Фото: 123RF/alexbr1972

Нефтяной танкер Peria из России, из-за которого был приостановлен транзит судов через Босфорский пролив, успешно отбуксировали к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле. Об этом со ссылкой на источник в Генуправлении береговой охраны Турции сообщает РИА Новости.

Уточняется, что проход судов через пролив возобновили в 20:00 по московскому времени, спустя около 14 часов перерыва.

Ранее стало известно, что транзит судов через Босфорский пролив приостановили в связи с перекрывшим его танкером Peria под флагом Либерии, следовавшего из РФ в Измир.

Судно располагалось в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг. Возле него работали два буксира и катер береговой охраны. По информации СМИ, причиной остановки танкера стала поломка якоря, который самоопустился.