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21 января, 17:16

Происшествия

Транзит судов через Босфор приостановили после поломки нефтетанкера

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Транзит судов через Босфорский пролив приостановили в связи с перекрывшим его танкером Peria под флагом Либерии, следовавшего из РФ в Измир. Об этом сообщила пресс-служба генуправления береговой охраны Турции.

Судно располагается в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг. Возле него начали работать два буксира и катер береговой охраны. Согласно информации, движение остановили, пока танкер не отбуксируют.

По информации издания Reuters, причиной остановки танкера стала поломка якоря, которые самоопустился.

Ранее судоходство частично остановили в проливе Босфор из-за поломки двигателя у 244-метрового танкера.

В морской компании Tribeca Shipping уточнили, что из строя вышел двигатель у нефтяного танкера под флагом Либерии, который следует из России в Китай. Это произошло при входе в северный створ Босфора. Служба береговой охраны направила два буксира на помощь судну.

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