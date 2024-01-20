Посол в Копенгагене раскритиковал планы Дании по блокировке танкеров с нефтью РФ

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Власти Дании должны осознавать, что их намерения по безосновательной проверке и блокировке продвижения танкеров с российской нефтью в Балтийском проливе нарушают международное право. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

"Дания, являясь крупной судоходной державой, заинтересована в свободе судоходства и строгом соблюдении норм международного права, в особенности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", – подчеркнул он.

Ранее в The Financial Times написали, что по новым правилам Евросоюза Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью, которые будут проходить через ее воды. Соответствующие нормы могут содержаться в новом европейском пакете антироссийских санкций.

До этого появилась информация, что Минфин США запросил у управляющих компаний данные о сотне танкеров, которые могут перевозить российскую нефть в обход санкций. Расследование предложили провести в отношении судов, которые якобы были вовлечены в транспортировку нефти из РФ из портов Козьмина и Приморск.



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