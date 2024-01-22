Украинские войска выпустили 210 снарядов по территории ДНР за сутки

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Украинские военнослужащие выпустили по территории Донецкой Народной Республики 210 различных боеприпасов за сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

Всего по территории региона за 24 часа было совершено 59 обстрелов ВСУ. В результате атак погибли 28 мирных жителей, еще 30 получили ранения.

Кроме того, при обстрелах различные повреждения зафиксированы в 15 жилых домах и 9 объектах гражданской инфраструктуры.

21 января рынок в донецком микрорайоне Текстильщик подвергся обстрелу со стороны Киева. Это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Жертвами агрессии стали 28 человек, еще 30 пострадали. По словам Пушилина, 27 человек умерли в результате обстрела донецкого микрорайона Текстильщик. Еще один погиб в Куйбышевском районе.

Власти республики объявили 22 января днем траура по жертвам атаки.

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку