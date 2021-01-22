Полицейский в Новосибирске застрелил неадекватного мужчину с оружием

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейский в Новосибирске смертельно ранил неадекватного мужчину. Он стрелял в сторону правоохранителей, заявил РИА Новости представитель главка МВД по региону.

Согласно информации следователей, 21 января в дежурную часть обратилась местная жительница, заявившая, что ее сын находится в квартире в неадекватном состоянии и угрожает окружающим ружьем. На место оперативно были направлены сотрудники отдела полиции № 10 УМВД "Советский" и Росгвардии.

Навстречу полицейским вышел вооруженный мужчина, который выкрикивал угрозы. Затем он выстрелил в сторону стражей порядка. Один из полицейских ответным выстрелом из табельного оружия ранил нападавшего.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, констатировавшая смерть мужчины. Сейчас организована служебная проверка.

"Материалы направлены в следственные органы СК РФ для принятия решения по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа", – пояснили в МВД.

Ранее в Москве задержали стрелявшего в центре города хулигана. Инцидент произошел на Новорогожской улице.