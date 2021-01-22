Полицейский в Новосибирске застрелил неадекватного мужчину с оружием

12:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейский в Новосибирске смертельно ранил неадекватного мужчину. Он стрелял в сторону правоохранителей, заявил РИА Новости представитель главка МВД по региону.
Согласно информации следователей, 21 января в дежурную часть обратилась местная жительница, заявившая, что ее сын находится в квартире в неадекватном состоянии и угрожает окружающим ружьем. На место оперативно были направлены сотрудники отдела полиции № 10 УМВД "Советский" и Росгвардии.
Навстречу полицейским вышел вооруженный мужчина, который выкрикивал угрозы. Затем он выстрелил в сторону стражей порядка. Один из полицейских ответным выстрелом из табельного оружия ранил нападавшего.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, констатировавшая смерть мужчины. Сейчас организована служебная проверка.
"Материалы направлены в следственные органы СК РФ для принятия решения по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа", – пояснили в МВД.
Ранее в Москве задержали стрелявшего в центре города хулигана. Инцидент произошел на Новорогожской улице.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: