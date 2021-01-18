Житель Нижнего Новгорода обстрелял полицейских

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Уголовное дело возбудили в Канавинском районе Нижнего Новгорода в отношении мужчины, которого подозревают в стрельбе по полицейским из сигнального пистолета. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

"...возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителей власти")", – указано в сообщении.

Инцидент произошел 15 января 2021 года. По версии следствия, сотрудники полиции прибыли в дом на бульваре Мира Канавинского района Нижнего Новгорода по служебной необходимости. Они позвонили в дверь соседа мужчины, подозреваемого в преступлении.

Открывший им тамбурную дверь нетрезвый житель дома стал угрожать применением насилия. Он отказался впустить правоохранителей, после чего выстрелил через тамбурную дверь из сигнального пистолета.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинения и изберут меру пресечения. Расследование инцидента продолжается.

Ранее полицейские применили табельное оружие против мужчины, напавшего на них и медиков с ножом. Инцидент произошел в Гурьевском проезде в районе Орехово-Борисово в Москве.

