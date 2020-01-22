У прилетевшего в Петербург гражданина Китая коронавирус не подтвердился

22 января, 19:43
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Врачи не подтвердили наличие коронавируса в организме студента из Китая, который был госпитализирован ранее в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
"У гражданина Китая не подтвердился коронавирус. Анализы готовы, у него обычная ОРВИ", – сказала представитель комитета.
Информация по поводу второго пациента, гражданина России, обратившегося за медицинской помощью после прилета в петербургский аэропорт Пулково из Шанхая, будет известна позднее, отметили в ведомстве.
Двух человек ранее госпитализировали из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Речь идет о гражданине КНР, который въехал в страну не в среду, и россиянине, который прилетел напрямую из Китая.
СМИ также сообщали про еще одного возможного носителя китайского короновируса, им якобы стал пассажир рейса Таиланд – Шереметьево. В аэропорту эту информацию опровергли. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что инцидент произошел с гражданином Канады. Выяснилось, что он не болен, а перенес отравление.
В Роспотребнадзоре, в свою очередь, сообщили, что держат ситуацию с пассажиром из Шереметьево на контроле. В ведомстве добавили, что точный диагноз ему еще не поставили.
Изначально вспышку заболеваний новым типом коронавируса зафиксировали в городе Ухань в Китае. В качестве рабочей версии происхождения вируса специалисты назвали появление его клеток в морепродуктах на местном рынке.
Число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось до 17 человек. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй, где были зафиксированы первые случаи. Сообщается о 444 заразившихся.
В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.
Число заразившихся пневмонией нового типа в Китае увеличилось до 473 человек
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