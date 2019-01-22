Пожар на месте посадки Ту-22М3 под Мурманском потушили

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На военном аэродроме в Мурманской области потушили пожар, который случился из-за разлива топлива на месте жесткой посадки бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, в тушении возгорания принимала участие оленегорская пожарная часть номер 43.

"В основном там тушение производилось силами воинских частей, но поскольку возгорание было крупное, они и оленегорскую часть привлекли. Самолет горел открытым пламенем, по предварительным данным, пожар потушили", – сообщили агентству.

Ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что при крушении бомбардировщика погибли два члена экипажа. Еще два летчика остались живы, их доставили в медицинское учреждение. Всего на борту самолета было четыре человека. Это командир, помощник командира, штурман и оператор.

Инцидент произошел 22 января после выполнения планового учебно-тренировочного полета. Уточняется, что самолет совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд. В результате жесткого касания взлетной полосы воздушное судно разрушилось.