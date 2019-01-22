В Минобороны рассказали подробности жесткой посадки Ту-22М3

Фото: снимок с видео/пресс-служба министерства обороны РФ/ТАСС
Два члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Мурманской области, погибли, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Еще два летчика остались живы, их доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Экипаж самолета состоял из четырех человек. Это командир, помощник командира, штурман и оператор.
Инцидент произошел 22 января после выполнения планового учебно-тренировочного полета. Уточняется, что самолет совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд. В результате жесткого касания взлетной полосы воздушное судно разрушилось, передает "Интерфакс". Полет осуществлялся без боекомплекта.
Ту-22М3 был приписан к авиабазе "Оленья" на Кольском полуострове, в 92 километрах к югу от Мурманска. Как отметили силовики, длина взлетно-посадочной полосы на авиабазе составляет 3,5 километра, она имеет бетонное покрытие.
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 километров от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.
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