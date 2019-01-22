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14:40 (обновлено 22.01.2019 15:36)

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу в Мурманской области

происшествия

14:40

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Фото: wikimedia.org/public domain

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел аварию во время посадки в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в силовых структурах, экипаж самолета состоит из четырех человек. Это командир, помощник командира, штурман и оператор. Подробности инцидента выясняются. По данным Минобороны, два человека погибли, двух летчиков доставили в больницу. "В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение", пояснили в российском военном ведомстве.

Ту-22М3 был приписан к авиабазе "Оленья" на Кольском полуострове, в 92 километрах к югу от Мурманска. Как отметили силовики, длина взлетно-посадочной полосы на авиабазе составляет 3,5 километра, она имеет бетонное покрытие.

Ранее сообщалось, что 18 января истребители-бомбардировщики Су-34 столкнулись над Татарским проливом в Хабаровском крае. Они выполняли учебно-тренировочный полет. В качестве предварительной версии причиной столкновения называли ошибку пилотирования. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним".

происшествия

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