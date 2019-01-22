Пассажир рейса Сургут – Москва, требовавший поменять курс на Афганистан, задержан

Пассажир рейса "Аэрофлота" Сургут – Москва, требовавший поменять курс на Афганистан, задержан, сообщает "Интерфакс". Данную информацию подтвердили в НАК.
Пассажира, которого считают захватчиком борта, зовут Павел, ему 41 год, и во время взлета он сидел на месте 14А. По данным РИА Новости, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее стало известно, что мужчина захватил самолет, требуя лететь в Афганистан. Рейс SU1515 вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени и должен был приземлиться в Шереметьеве в 16:20 по московскому времени.
Экипажу самолета удалось уговорить злоумышленника сесть в Ханты-Мансийске на дозаправку, куда в 14:24 и приземлился самолет. Лайнер отогнали на самую дальнюю стоянку. С захваченного самолета еще никого из пассажиров не сняли. На подъезде к аэропорту города дежурят десять экипажей полиции, все машины проверяют. Журналистов и пассажиров перестали пускать в аэропорт.
По данным РЕН ТВ, на борту находятся 69 пассажиров, включая младенца, а также семеро членов экипажа. Вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев выехал в аэропорт Ханты-Мансийска, где совершил посадку изменивший маршрут самолет.
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