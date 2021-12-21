Бастрыкин поставил на контроль дело о гибели ребенка от истощения на Камчатке

Фото: kamchatka.sledcom.r

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели четырехлетнего ребенка на Камчатке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Камчатскому краю Липало А. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах гибели ребенка", – говорится в сообщении.

В центральном аппарате Следственного комитета расследование дела поставили на контроль.

Ранее на Камчатке возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика. Он умер от истощения, поскольку мать не ухаживала за ним и была несколько месяцев в запое. Несовершеннолетний нуждался в специальном уходе, у него были врожденные заболевания слизистой оболочки тонкого кишечника.