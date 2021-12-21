На Камчатке завели дело по факту смерти 4-летнего ребенка, который умер от истощения

02:10
Фото: kamchatka.sledcom.ru
На Камчатке возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика. Он умер от истощения, поскольку мать не ухаживала за ним и была несколько месяцев в запое. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний нуждался в специальном уходе, у него были врожденные заболевания слизистой оболочки тонкого кишечника.
"Подозреваемая <...> с сентября по декабрь текущего года злоупотребляла спиртными напитками и не проявляла должной заботы и внимания по отношению к здоровью ребенка, не обеспечивала соблюдение малолетним необходимой диеты питания, что привело к истощению ребенка и наступлению его смерти", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проверку также начала прокуратура Камчатского края. Там заявили, что на протяжении двух недель женщина наблюдала у своего сына ухудшение здоровья, однако в больницу не обращалась.
В пресс-службе региональной прокуратуры также сообщили, что в мае 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию ребенка, а также за распитие спиртного в его присутствии.
Ранее сообщалось, что в Москве умер ребенок, которого оставили одного в квартире. Причиной смерти стала остановка сердца. По данным СМИ, мать и бабушка практически не занимались несовершеннолетним. Его плохо кормили. Кроме того, в квартире накопилось много мусора, который никто не выносил.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: