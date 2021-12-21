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Происшествия

02:10

На Камчатке завели дело по факту смерти 4-летнего ребенка, который умер от истощения

происшествия регионы

Фото: kamchatka.sledcom.ru

На Камчатке возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика. Он умер от истощения, поскольку мать не ухаживала за ним и была несколько месяцев в запое. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний нуждался в специальном уходе, у него были врожденные заболевания слизистой оболочки тонкого кишечника.

"Подозреваемая <...> с сентября по декабрь текущего года злоупотребляла спиртными напитками и не проявляла должной заботы и внимания по отношению к здоровью ребенка, не обеспечивала соблюдение малолетним необходимой диеты питания, что привело к истощению ребенка и наступлению его смерти", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проверку также начала прокуратура Камчатского края. Там заявили, что на протяжении двух недель женщина наблюдала у своего сына ухудшение здоровья, однако в больницу не обращалась.

В пресс-службе региональной прокуратуры также сообщили, что в мае 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию ребенка, а также за распитие спиртного в его присутствии.

Ранее сообщалось, что в Москве умер ребенок, которого оставили одного в квартире. Причиной смерти стала остановка сердца. По данным СМИ, мать и бабушка практически не занимались несовершеннолетним. Его плохо кормили. Кроме того, в квартире накопилось много мусора, который никто не выносил.

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