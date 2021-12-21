Появилось видео с места массовой аварии на ТТК в Москве

Видео: Москва 24

В Сети появилось видео с места массовой аварии на Третьем транспортном кольце в Москве.

По информации столичного Дептранса, перед развязкой с Кутузовским проспектом столкнулись 9 машин. Из-за ДТП значительно затруднено движение в сторону области.

По данным СМИ, в аварии столкнулись 15 автомобилей. Предварительно, ДТП произошло по вине пьяного водителя. Среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами.

В результате произошедшего никто не пострадал.

