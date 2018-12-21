Посольство РФ подтвердило гибель российских пилотов в ДРК

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Трое российских пилотов самолета, потерпевшего крушение в ДРК, погибли. Это подтвердил посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.

Их тела доставили в морг. Сейчас устанавливаются персональные сведения пилотов, чтобы связаться с их родственниками.

"К сожалению, подтвердилось, что все трое погибли и что все трое являются гражданами России", – цитирует дипломата РИА Новости. На борту было 23 человека, включая трех пилотов с российским гражданством.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-26 перестал выходить на связь с диспетчерами вечером 20 декабря. Предположительно, воздушное судно находилось примерно в 40 километрах от международного аэропорта Нджили.