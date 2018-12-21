Трое пилотов из России были на борту рухнувшего самолета в Конго

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

На борту разбившегося в Демократической Республике Конго самолета Ан-26 было 23 человека и трое пилотов с гражданством РФ. Их имена пока не известны, передает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в ДРК Алексея Сентебова.

"По неподтвержденным данным, на его борту находились 23 человека, среди них три члена экипажа, имеющих российское гражданство. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно", – сказал Сентебов.

Он уточнил, что пока не известна судьба находившихся на борту.

По предварительной информации, Ан-26 компании GomAir потерпел крушение 20 декабря в 35 километрах от Киншасы.