Трое пилотов из России были на борту рухнувшего самолета в Конго

На борту разбившегося в Демократической Республике Конго самолета Ан-26 было 23 человека и трое пилотов с гражданством РФ. Их имена пока не известны, передает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в ДРК Алексея Сентебова.
"По неподтвержденным данным, на его борту находились 23 человека, среди них три члена экипажа, имеющих российское гражданство. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно", – сказал Сентебов.
Он уточнил, что пока не известна судьба находившихся на борту.
По предварительной информации, Ан-26 компании GomAir потерпел крушение 20 декабря в 35 километрах от Киншасы.
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