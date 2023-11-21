Дела возбудили после гибели трех астраханцев от отравления неизвестным веществом

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Следователи возбудили уголовные дела по фактам гибели трех жителей Астрахани в результате отравления неизвестным веществом, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области.

Дела расследуются по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Три жителя Астрахани скончались в результате отравления неизвестным веществом. Следствие установило, что в 04:00 в воскресенье, 19 ноября, в подъезде одного из домов по улице Чкалова в Трусовском районе города обнаружили тело местной жительницы 2004 года рождения без признаков насильственной смерти.

В этот же день местная жительница обнаружила в Кировском районе тело своей дочери 2004 года рождения. Одновременно в квартире по улице Зеленой в Ленинском районе обнаружили тело мужчины 1994 года рождения.

Помимо этого, астраханский Минздрав сообщил о госпитализации 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Уточняется, что пострадавшие поступили в ГКБ № 3 имени Кирова в период с 17 по 20 ноября. Шестерых из них готовят к выписке.

В МВД сообщили, что в результате оперативных мероприятий были выявлены три человека, подозреваемые в сбыте незаконных веществ. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Двое из трех задержанных уже признались в сбыте наркотиков на территории Астраханской области.



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