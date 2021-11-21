"Мосгортранс" организовал проверку по факту возгорания автобуса в центре Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Автобус загорелся на Николоямской улице ранним утром воскресенья, 21 ноября, ГУП "Мосгортранс" организовал служебную проверку по данному факту. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что автобус маршрута м6 загорелся в районе дома 39/43 примерно в 05:10. Водитель оперативно отреагировал на произошедшее, остановился и высадил находившегося в салоне пассажира.



"На месте работала пожарная бригада. Пострадавших нет. Точную причину произошедшего установят эксперты. Руководство Мосгортранса проводит служебную проверку по данному факту", – говорится в сообщении.

Ранее на Чертановской улице на юге столицы загорелся трамвай. По информации столичного Дептранса, случилось все из-за того, что грузовик с прицепом, проезжавший мимо, оборвал провода. Они упали на крышу вагона, в результате чего загорелась пластиковая обшивка, которая защищает электрооборудование трамвая от осадков. Никто не пострадал.