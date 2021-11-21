"Мосгортранс" организовал проверку по факту возгорания автобуса в центре Москвы

09:13
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Автобус загорелся на Николоямской улице ранним утром воскресенья, 21 ноября, ГУП "Мосгортранс" организовал служебную проверку по данному факту. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что автобус маршрута м6 загорелся в районе дома 39/43 примерно в 05:10. Водитель оперативно отреагировал на произошедшее, остановился и высадил находившегося в салоне пассажира.
"На месте работала пожарная бригада. Пострадавших нет. Точную причину произошедшего установят эксперты. Руководство Мосгортранса проводит служебную проверку по данному факту", – говорится в сообщении.
Ранее на Чертановской улице на юге столицы загорелся трамвай. По информации столичного Дептранса, случилось все из-за того, что грузовик с прицепом, проезжавший мимо, оборвал провода. Они упали на крышу вагона, в результате чего загорелась пластиковая обшивка, которая защищает электрооборудование трамвая от осадков. Никто не пострадал.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: