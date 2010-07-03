Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет вынужденно сел в Казани

Самолет компании Red Wings из Екатеринбурга в Москву вынужденно сел в аэропорту Казани. Как сообщили ТАСС в Приволжской транспортной прокуратуре, на борту сработал датчик утечки масла из двигателя.

Посадка судна прошла в штатном режиме. На борту самолета находились 123 пассажира и десять членов экипажа. Отмечается, что пассажиры "накормлены и напоены". Также за ними уже вылетел резервный борт.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов ранее рассказал, что в России планируют создать государственный лоукостер для полетов на дальневосточном направлении.