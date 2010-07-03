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Происшествия

21 ноября, 22:21

В аэропорту Внуково дополнительно проверяют взлетно-посадочные полосы

происшествия транспорт безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Службы аэропорта Внуково проводят дополнительные проверки взлетно-посадочных полос после ряда инцидентов с повреждением шасси самолетов. Об этом сообщило Агентство "Москва".

В 2019 году на территории аэропорта зафиксировали 140 случаев повреждения пневматики колес воздушных судов. Герметичность элементов самолета при инцидентах не нарушалась.

"После каждого случая, связанного с повреждением пневматиков колес воздушных судов, дополнительно проводится осмотр не только ВПП, но и искусственного покрытия на протяжении всего маршрута руления воздушного судна с составлением акта осмотра", – заявили в пресс-службе Внуково.

По регламенту, осмотр взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек проводится 1 раз в 2,5-3 часа. Время, которое тратится на осмотр, регулируется в зависимости от расписания полетов.

В сентябре инцидент, связанный с колесами самолета, произошел в Барнауле. Лайнер Boeing 767 осуществил посадку с загоревшейся правой стойкой шасси. При этом непосредственно во время полета и приземления экипаж о проблемах не сообщал.

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