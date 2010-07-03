Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

10:32

В России намерены создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

экономика общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России планируют создать государственный лоукостер для полетов на дальневосточном направлении. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, сообщает газета "Известия".

Сенатор подчеркнул, что авиакомпания позволит жителям Дальневосточного федерального округа чаще летать в европейскую часть России, а также будет развивать транспортный комплекс региона.

"Страна может себе позволить купить десять дальнемагистральных самолетов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи", – сказал он.

Абрамов рассчитывает, что этот вопрос поднимут при следующем обсуждении федерального бюджета на пленарном заседании Совфеда. Идею сенатора уже поддержали в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании предлагают министерству транспорта ограничить иностранным конкурентам полеты из Санкт-Петербурга. Зарубежные лоукостеры не смогут летать на расстояние менее 200 километров. По этому же направлению уже должно быть налажено сообщение у российских перевозчиков.

В настоящее время воздушное авиасообщение России с другими государствами регулируется соглашениями, в которых прописаны допустимые маршруты, количество перевозчиков и число рейсов. При этом летать в РФ авиакомпании могут только из страны своей регистрации. В этом кроется основная причина того, что на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры – ирландская Ryanair и британская EasyJet.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика