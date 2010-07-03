В России намерены создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

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В России планируют создать государственный лоукостер для полетов на дальневосточном направлении. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, сообщает газета "Известия".

Сенатор подчеркнул, что авиакомпания позволит жителям Дальневосточного федерального округа чаще летать в европейскую часть России, а также будет развивать транспортный комплекс региона.

"Страна может себе позволить купить десять дальнемагистральных самолетов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи", – сказал он.

Абрамов рассчитывает, что этот вопрос поднимут при следующем обсуждении федерального бюджета на пленарном заседании Совфеда. Идею сенатора уже поддержали в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании предлагают министерству транспорта ограничить иностранным конкурентам полеты из Санкт-Петербурга. Зарубежные лоукостеры не смогут летать на расстояние менее 200 километров. По этому же направлению уже должно быть налажено сообщение у российских перевозчиков.

В настоящее время воздушное авиасообщение России с другими государствами регулируется соглашениями, в которых прописаны допустимые маршруты, количество перевозчиков и число рейсов. При этом летать в РФ авиакомпании могут только из страны своей регистрации. В этом кроется основная причина того, что на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры – ирландская Ryanair и британская EasyJet.

